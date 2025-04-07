Bakırköy'de polise ateş eden iki şahıs yakalandı - Son Dakika
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Bakırköy'de polise ateş eden iki şahıs yakalandı

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İstanbul Bakırköy'de polis ekiplerine açılan ateş sonucu yaşanan kovalamacada iki şüpheli yaralı olarak ele geçirildi. Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan araştırmalarda 2 şüpheli şahsın, olay öncesi motosiklet ile sahil yolunda bulunan türkü evine yönelik silahla ateş açtıkları belirtildi.

07.04.2025 01:14
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Bakırköy'de polis ekiplerine silahlı saldırı gerçekleştiren motosikletli iki şahıs, kovalamaca sonucunda yaralı ele olarak yakalandı.

İstanbul Bakırköy'de Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi'nde polis ekipleri duydukları silah sesine doğru yöneldiler. Olay yerine intikal ettikleri esnada ekipleri fark eden şüpheli şahıslar S.Z. ve M.F.Y. plakasız bir motosikletle kaçmaya başladı.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Şüpheli şahıslar kaçarken kendilerini kovalayan ekiplerinin üzerine silahla ateş açtı. Kovalamaca sonrasında motosiklet, Fatih ilçesinde kaza yapması sonucu ekiplerce durduruldu. Kaza sonrasında da ekiplere ateş etmeye devam eden S.Z. polis ekiplerinin karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirildi.

Polis ekiplerine ateş açan ve yaralı olarak yakalanan S.Z. ve motosikleti süren 17 yaşındaki M.F.Y. hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.F.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinde motosiklet ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör ve 24 adet kovan ele geçirildi.

TÜRKÜ EVİNİ KURŞUNLAMIŞLAR

Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan araştırmalarda 2 şüpheli şahsın, olay öncesi motosiklet ile sahil yolunda bulunan türkü evine yönelik silahla ateş açtıkları, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark etmeleri sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

Bakırköy\'de polise ateş eden iki şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de polise ateş eden iki şahıs yakalandı - Son Dakika

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