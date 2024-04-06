Bakırköy'de Sosyete Pazarında Hırsızlık Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakırköy'de Sosyete Pazarında Hırsızlık Panik Yarattı

Bakırköy\'de Sosyete Pazarında Hırsızlık Panik Yarattı

Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında, 2 kadın bir esnafın tezgahından ürün çalarken yakalandı. Kadınlardan biri 'bomba var' çığlığı atınca bayram alışverişi için pazara gelenler büyük panikle kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. 2 kadın gözaltına alındı.

06.04.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, 2 kadın, bir esnafın tezgahından ürün çalarken yakalandı. Şüpheliler yakalanınca bağırarak ortalığı birbirine kattı. Kadınlardan biri "bomba var" çığlını atınca bayram alışverişi için pazara gelenler büyük panikle kaçtı. Kızların yakalandığı ve vatandaşların izdihamla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 13.15 sıralarında Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında yaşandı. İddiaya göre, 2 kadın, bir esnafın tezgahından ürün çalarken suç üstü yakalandı. Ramazan Bayramı nedeniyle büyük yoğunluğun yaşandığı pazarda, bir anda ortalık karıştı. Kızlar ile esnaf arasında tartışma çıktı. Kızlar çığlık atarken, içlerinden biri "bomba var" diye çığlık attı. Bayram alışverişi kabusa dönüşen vatandaşlar arasında büyük panik yaşandı. Vatandaşlar kaçarken izdiham oluştu. Bu sırada yere düşenler oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri vatandaşları pazardan tahliye ederken, oradan çıkanlar metrobüse yöneldi. Metrobüste yoğunluk oluştu. Oluşan kuyruk metrelerce uzunluğu buldu.

2 kadın gözaltına alındı

Pazarı birbirine katan 2 kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alından şüpheliler; ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kadınların yakalandığı an kamerada

Esnafın kadınları yakalandığı an ise kameraya yansıdı. Görüntülerde esnafın hırsızlıkla suçladığı kadınları kolundan tuttuğu, şüphelilerin ise çığlık attığı ve etraftakilerin de merakla onları izledikleri görülüyor.

"Esnafın tezgahından mallar çalmaya başladılar"

Akgül Aydoğdu, "3 kız gözümüzün önünde esnafın tezgahından mallar çalmaya başladı. Esnaf yakalayınca biber gazı sıktı. Orada arbede oldu. İnsan kaçmaya çalıştı" diye konuştu.

Metrobüsteki kuyrukta bekleyen bir kadın, "Canlı bomba var dediler kaçan kaçana, kimi ezildi, kimi büzüldü. En son kendimizi burada bulduk. Polisler çadırı boşalttı" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Bomba var diyorlar. Herkes kaçtı. Düşe düşe kalka buraya geldik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Olaylar, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Sosyete Pazarında Hırsızlık Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kastamonu Daday'da çıkan yangında ev, ahır ve atölye kullanılamaz hale geldi
    16:41 Kastamonu Daday'da çıkan yangında ev, ahır ve atölye kullanılamaz hale geldi

    Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve atölye kullanılamaz hale geldi. Yangın, Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde bilinmeyen sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evin yanı sıra atölye, ahır ve garaja sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında ev, ahır, garaj ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

  • Aksaray'da park halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı
    16:41 Aksaray'da park halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

    Aksaray'da bir kömür satış ofisine ait tır dorsesinde çıkan yangında, yüklü olan mangal kömürleri zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve güvenli bölgeye taşınan kömürler soğutuldu.

  • Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
    16:35 Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülerek sorgulanacak.

  • Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 5 Yaralı
    16:34 Zonguldak'ta Otomobil Şarampole Uçtu: 5 Yaralı

    Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

  • Bolu'dan gelen 6 kafadar define aramak için Amasra'da kazı yaptı
    16:24 Bolu'dan gelen 6 kafadar define aramak için Amasra'da kazı yaptı

    Bolu'dan gelen 6 kafadar, Amasra ilçesinde bulunan mezarlıkta define aramak için kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Şahısların adliyeye çıkartıldığı esnada biri, 'Her şey devletimiz için' mesajı verdi. Şahısların suçlarını inkar ettiği ve malzemelerin kendilerine ait olmadığını söylediği öğrenildi.


16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:57 Hatay’da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili mazbata krizi yaşanıyor
14:37 Yankesicilik yaparken yakalanınca “Bomba var“ diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı Yankesicilik yaparken yakalanınca "Bomba var" diye bağırdı, pazarda ortalık karıştı
13:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 il için özel talimat: Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin
15:40 Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti Kate Middleton’a gizli mesaj mı yolladı Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?
14:08 Erzincan İliç’te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı Erzincan İliç'te cansız bedenine ulaşılan işçinin eşi feryatlarıyla yürek yaktı
13:49 Ölümüne Eylem Tok’un oğlu sebep olmuştu Oğuz Murat Aci’nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Ölümüne Eylem Tok'un oğlu sebep olmuştu! Oğuz Murat Aci'nin acılı eşi, mezarı başında gözyaşlarına boğuldu
13:12 Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi Ailelerin evlenmelerine karşı çıktığı kuzenler yaşamlarına son verdi
13:09 Rusya’da baraj patlaması: 2.400’den fazla ev sular altında Rusya'da baraj patlaması: 2.400'den fazla ev sular altında
13:08 18 yaşında mahallesine muhtar oldu 18 yaşında mahallesine muhtar oldu
12:59 Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı Meryem Uzerli, hayranıyla yediği yemekten 4 milyon TL kazandı
12:17 Anıtkabir’deki kuralı çiğneyen İmamoğlu’na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 16:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Sosyete Pazarında Hırsızlık Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement