Bakırköy'de Vinç Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bakırköy'de Vinç Üst Geçide Çarptı

Geniş Video İzle

Bakırköy'de İSKİ'ye ait vinç, üst geçide çarpıp devrildi. Yaralanan yok, trafik tek şeritten akıyor.

07.11.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de üst geçide çarpan vinç devrildi

Bakırköy'de bir çok kazanın yaşandığı üst geçide bu sefer İSKİ vinci çarptı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy birçok kazanın yaşandığı üst geçide bu kez İSKİ'ye ait vinç çarpıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Daha önce çok fazla yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaşandığı Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan üst geçitte yine kaza meydana geldi. İSKİ'ye ait 34 ZG 1657 plakalı vinç sürücüsü uyarılara aldırış etmeden üst geçitten geçmeye çalışınca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vinç devrildi. Vincin arkasında bulunan 34 NYN 63 plakalı otomobilde hasar aldı. Sürücü vinçten kendi imkanlarıyla çıkarken şansa eseri hiç yara almadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken trafik tek şeritten sağlandı. Vinci kaldırma çalışmaları başladı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, trafik, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Vinç Üst Geçide Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:40 Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
17:42 Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı’ndan tazminat istedi Fenerbahçe, İçişleri Bakanlığı'ndan tazminat istedi
16:31 Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler Narin Güran duruşmasında sanık sandalyesine çıkan anneden ilk sözler
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
07:34 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma
00:20 İsrail ile ticaret iddiası Meclis’i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız İsrail ile ticaret iddiası Meclis'i karıştırdı: Maskeniz düştü, suçüstü yakalandınız
23:36 Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu Şampiyonlar Ligi maçında açılan Filistin pankartı geceye damga vurdu
23:34 Almanya’da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı Almanya'da hükumet krizi: Olaf Scholz, koalisyon ortağını görevden aldı
23:21 Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump’a tebrik telefonu Harris mağlubiyeti kabullendi: Trump'a tebrik telefonu
23:08 Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, canlı yayında teklif aldığı takımın ismini verdi
23:02 Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Özgür Özel canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
22:52 Özel’den İBB’ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık Özel'den İBB'ye kayyum sorusuna dikkat çeken yanıt: Ne yapacağımızı çalıştık
22:47 Galatasaray’ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için hazırladığı plan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 18:58:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Vinç Üst Geçide Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.