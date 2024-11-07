Bakırköy'de Vinç Üst Geçide Çarptı

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Bakırköy'de üst geçide çarpan vinç devrildi

Bakırköy'de bir çok kazanın yaşandığı üst geçide bu sefer İSKİ vinci çarptı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy birçok kazanın yaşandığı üst geçide bu kez İSKİ'ye ait vinç çarpıp devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Daha önce çok fazla yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaşandığı Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan üst geçitte yine kaza meydana geldi. İSKİ'ye ait 34 ZG 1657 plakalı vinç sürücüsü uyarılara aldırış etmeden üst geçitten geçmeye çalışınca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vinç devrildi. Vincin arkasında bulunan 34 NYN 63 plakalı otomobilde hasar aldı. Sürücü vinçten kendi imkanlarıyla çıkarken şansa eseri hiç yara almadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken trafik tek şeritten sağlandı. Vinci kaldırma çalışmaları başladı.