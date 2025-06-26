Bakırköy\'de Yaşlı Adam Aracın Çarpmasıyla Yaralandı

Bakırköy sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir adama araç çarptı.

Olay, sabah saatlerinde Bakırköy Sahil Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama seyir halindeki bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Bakırköy Sahil Yolu'nda bir süre yoğun trafik oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma inceleme başlattı. - İSTANBUL