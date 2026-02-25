Bakırköy\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

İstanbul Bakırköy'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu, bariyere çarparak devrildi. Kazaya yardım etmek için otomobilinden inen sürücüye, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 GRH 432 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarparak devrildi. O sırada yaşanan kazayı gören 34 MEG 482 plakalı otomobil sürücüsü aracını yol kenarına park edip inerek hafriyat kamyonu sürücüsüne yardım etmek için yanına gitti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

O sırada kazayı gören 07 BDL 319 plakalı otomobil sürücüsü, kazaya yardım amaçlı park edip araçtan indi. Arkadan gelen seyir halindeki 34 BLL 055 plakalı araç sürücüsü, yardım için duran araca ardından hafriyat kamyonu şoförüne yardım eden sürücüye çarptı. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araç sürücüleri ekipler tarafından polis merkezine götürülürken, araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL