Bakırköy'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bakırköy'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Bakırköy\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Bakırköy Yeşilyurt'ta 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı, araştırma sürüyor.

31.10.2024 23:46
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Bakırköy Yeşilyurt'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ENZ 947 plakalı aracın sürücüsü, Avcılar istikametinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Kontrolden çıkan araç karşı şeritteki 34 VU 011 ve 34 ZV 8859 plakalı otomobillere çarpıp takla attı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araçlarda bulunan İsmail K., Yusuf Melih E., Tufan K. ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Olay yerine gelen polis çevrede güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika

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