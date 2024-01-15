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Bakü'deki Mobilya Atölyesinde Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bakü'deki Mobilya Atölyesinde Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki mobilya atölyesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Binegedi ilçesinde bulunan 2 katlı atölyede çıkan yangın, nedeni bilinmeyen bir patlamanın ardından kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Polis yetkilileri yangının çıkış nedenini araştırmak için inceleme başlattı.

Bakü\'deki Mobilya Atölyesinde Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
15.01.2024 - 15:22,
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki mobilya atölyesinde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı.

Azerbaycan'da mobilya atölyesinde yangın çıktı. Başkent Bakü'ye bağlı Binegedi ilçesinde bulunan 2 katlı atölyedeki yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Atölyede nedeni bilinmeyen bir patlamanın ardından çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Çevredekilerin durumu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alan polis yetkilileri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi. - BAKÜ

Kaynak: İHA
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