İçi ve etrafı çöplerle dolu metruk bina yangını mahalleliyi tedirgin etti

Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Balbey Mahallesi'nde metruk binada çıkan yangın, binada kalan atık toplayıcılarını ve mahalle sakinlerini tedirgin etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası konuşan Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, "Balbey mahallemizin bir an önce imara ve restorasyona girmesi lazım. Tarihi özelliği böyle birer ikişer yana yana yıkıla yıkıla tükenip gidiyor" dedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 427. Sokak'ta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, inşaatı yarım kalmış binadan yükselen dumanlarla fark edildi. Dumanları gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile emniyet güçleri sevk edildi. Binanın bulunduğu alanda çok sayıda teneke, çöp arabası ve çeşitli atıkların yer aldığı görülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü.

"Bir anda dumanlar yükseldi"

Yangının ardından açıklamalarda bulunan Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, mahallede benzer olayların sık yaşandığını belirterek, "Balbey'de gün geçmiyor ki böyle bir olaya rastlamayalım. Maalesef bir yangın daha oldu. Otuz beş, kırk yıllık bir metruk demeyelim de yarım kalmış bir inşaat var burada. İnşaatın alt katında hurdacılık işiyle meşgul vatandaşlar, geri dönüşüm işi yapıyor. Neyden çıktığını bilemedik, bir anda dumanlar yükseldi. Hemen koştuk geldik. Sağ olsun mahalle sakinleri itfaiyeye haber etti" ifadelerini kullandı.

"İçeride kimse yok"

Olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığını ve can kaybının yaşanmadığını belirten Uyaroğlu, "Ekipler geldi. Şimdi söndürme çalışmaları başladı. İçeride yaşayan şu an bildiğimiz kadarıyla kimse yok, bir can kaybı da yok. Zaman zaman belediye ekipleri geliyor, burada kalanları uyarıyor. Temizlettiriyor buraları. Olmazsa mühürlüyor. Ama kalmaya devam ediyorlar" dedi.

"Balbey'in bir an önce restorasyona girmesi lazım"

Mahallenin tarihi dokusuna dikkat çeken Uyaroğlu, "Balbey mahallemizin bir an önce imara girmesi, restorasyona girmesi lazım. Tarihi özelliği böyle birer ikişer yana yana yıkıla yıkıla tükenip gidiyor. Tek üzüntümüz o" diye konuştu. - ANTALYA