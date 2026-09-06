Balıkesir Burhaniye Hisarköy\'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Hisarköy Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye ilçesi Hisarköy Mahallesi No: 157 adresinde bulunan bir ikamette henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evden alev ve dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Adrese hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın çevredeki yapılara sirayet etmeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası ikamette maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.