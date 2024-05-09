Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin önceki dönem başkanının kayınpederi toprağa verildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem başkanı Yücel Yılmaz'ın önceki gün hayatını kaybeden kayınpederi Ramazan Özcan toprağa verildi. Tarihi Zağnos Paşa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığında toprağa verilen Ramazan Özcan'ın kızı Mehtap ve damadı Yücel Yılmaz taziyeleri kabul etti.
Zağnos Paşa Camisinde İl Müftüsü Hasan Hayri Haydar'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Yardımcısı Mustafa Cek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa önceki dönem büyükşehir belediye başkanı Alinur Aktaş, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, iş, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı. - BALIKESİR
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