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Balıkesir'de 104 Adet Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de 104 Adet Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 104 adet uyuşturucu madde ele geçirdiler. Jandarma ekipleri araçta bulunan 3 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir\'de 104 Adet Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
12.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:42
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta yaptıkları aramada 104 adet uyuşturucu madde ele geçirdiler. Jandarma ekipleri araçta bulunan 3 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheliye ait araçta icra edilen yapılan operasyonda 104 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekipleri olaya karışan 3 şüpheli şahsı gözaltına alarak, haklarında adli işleme başladı. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 104 Adet Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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