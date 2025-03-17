Balıkesir\'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde denetim ve keşif faaliyetlerini sıklaştırdı. Yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koylar ve kıyı şeridi kontrol eden ekipler, Balya, Susurluk, İvrindi ilçelerinde 4 düzensiz göç olayına müdahale etti. 2 Senegal 14 Afganistan uyruklu olmak üzere 16 düzensiz göçmen yakalandı. - BALIKESİR