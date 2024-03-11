Balıkesir'de 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Balıkesir\'de 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri bir adrese yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kilo 510 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı ve suçtan elde edilen 10 bin 20 TL paraya da el konuldu.

11.03.2024 10:04  Güncelleme: 10:04
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Balıkesir'de polis ekipleri bir adrese yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kilo 510 gram esrar ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince geçtiğimiz gün bir adrese yönelik operasyon düzenlendi. Adreste, Narkotik köpeği 'Sarıkız' ile yapılan aramalarda; Toplam 2 kilo 510 gram esrar, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı ve suçtan elde edilen 10 bin 20 TL paraya el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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