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Balıkesir'de 45 internet sitesinin erişimi engellendi - Son Dakika
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Balıkesir'de 45 internet sitesinin erişimi engellendi

Balıkesir'de jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye yönelik faaliyet gösteren 15 oltalama adresi ile yasadışı bahis ve müstehcen içerikli faaliyetlere bulunan 30 adres olmak üzere toplam 45 internet sitesinin erişimine engel için müracaat etti.

Balıkesir\'de 45 internet sitesinin erişimi engellendi
26.12.2023 - 13:48,
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Balıkesir'de jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü internet ortamında vatandaşların kimlik, adres, mail ve bankacılık bilgilerini ele geçirmeye yönelik faaliyet gösteren 15 oltalama adresi ile yasadışı bahis ve müstehcen içerikli faaliyete bulunan 30 adres olmak üzere 45 internet sitesi için erişimine engel için müracaata bulundu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde vatandaşların kimlik, adres, mail ve bankacılık gibi şahsi bilgilerini ele geçirmeyi hedeflediği tespit edilen 15 adet phishing (oltalama) zararlı bağlantı adresinin erişime engellenmesi amacıyla Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirimde bulunuldu.

Jandarma ekipleri ayrıca "Yasadışı Bahis ve Müstehcen" içerikli yayınlar yaptığı tespit edilen 30 adet web sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İnternet Bilgi İhbar Merkezine (www.ihbarweb.org) erişime engellenmesi amacıyla bildirimde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edildiğini açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de 45 internet sitesinin erişimi engellendi - Son Dakika


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