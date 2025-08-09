Balıkesir'de 75 Yaşındaki Adam Denizde Kayboldu, Sağ Olarak Bulundu - Son Dakika
Balıkesir'de 75 Yaşındaki Adam Denizde Kayboldu, Sağ Olarak Bulundu

09.08.2025 08:54  Güncelleme: 09:03
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yüzmek için denize giren 75 yaşındaki M.B., akıntıya kapılarak kayboldu. İtfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin seferberliği sonrası kıyıdan 3 kilometre açıkta sağ olarak bulundu.

Balıkesir'de 75 yaşındaki adam yüzmek için girdiği denizde kayboldu. Kendisinden saatlerce haber alınamayan adam ile ilgili itfaiye kurtarma ve sahil güvenlik ekipleri seferberlik ilan ederken, kaybolan vatandaş kıyıdan 3 kilometre açıkta sağ olarak bulundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Narlı Mahallesi Narlıaltı sahilinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Denize giren 75 yaşındaki bir M.B., akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Kıyıya dönemeyen yaşlı adam, bir süre açıkta yardım bekledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Özel Dalış Timi, Sahil Güvenlik bot ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi. Kıyıdan yaklaşık 3 kilometre (2 mil) metre açıkta bulunan M.B., itfaiyenin ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin çalışmasıyla tespit edildi ve bilinci açık şekilde kıyıya ulaştırıldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından vatandaş, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

