Balıkesir'de Akreditasyon Eğitim Kampı - Son Dakika
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Balıkesir'de Akreditasyon Eğitim Kampı

Balıkesir\'de Akreditasyon Eğitim Kampı

Afet yönetimi ve acil durum müdahaleleri için Balıkesir'de akreditasyon eğitim kampı düzenlendi.

10.12.2024 09:38
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Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde, AFAD Akreditasyon Sistemi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki akredite ADAT Ekibi ile Milli Eğitim AKUB Balıkesir ekibinin işbirliğiyle 1. Akreditasyon Eğitim Kampı yapıldı. Kamp, afet ve acil durum yönetimi konusunda sınavlara hazırlanan MEB AKUB üyelerinin yetkinliklerini artırmayı ve akreditasyon süreçlerine hazırlanmalarını sağlamayı amaçladı.

Balıkesir İtfaiye Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler, katılımcılara afet yönetimi ve acil durum müdahalesi alanında kapsamlı bilgi ve beceriler kazandırarak, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirmelerine imkan sundu. Eğitimde, AFAD Eğitmenleri ile ADAT Ekibi ve Eğitmenleri tarafınca çadır kurma teknikleri ve enkazda arama-kurtarma çalışmaları ve kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale yöntemleri öğretildi. Katılımcılar, doğada kaybolan kişileri bulmak için kullanılan arama-kurtarma teknikleri ve yön bulma becerilerini uygulamalı olarak deneyimlediler.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı, geçtiğimiz yıl AFAD tarafından akredite edilen ADAT Ekibi, MEB AKUB Ekibine eğitim sürecinde afet müdahale süreçlerinin planlanması ve uygulanması hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. Ekip üyeleri, afet durumlarında kullanılacak akreditasyon dosyalarının nasıl hazırlanması gerektiğini öğrenerek, bu sürecin gerekliliğine dikkat çekildi. Ayrıca, afet senaryolarının oluşturulması, bu senaryolar üzerinden enkaz çalışmaları yapılması ve kriz anlarında etkili müdahale yöntemleri hakkında kapsamlı eğitimler verildi.

Eğitimlerin uygulamalı bölümlerinde, katılımcılar teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı buldular. Akreditasyon süreci kapsamında gerekli evrakların hazırlanması ve süreç yönetimi ele alındı. Ayrıca, afet müdahalesi sırasında kullanılan araç düzenlemeleri, manifestolar ve arama-kurtarma işlemlerinin her aşaması hakkında ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, kriz anlarında etkili müdahale için gerekli bilgi ve becerileri kazanarak, afet senaryolarına yönelik hazırlıklarını güçlendirdiler.

Eğitimin önemli bir parçası olan Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) konusunda ise katılımcılara, KKD'nin afet ve acil durum müdahalelerinde nasıl etkin bir şekilde kullanılacağı, hangi durumlar için hangi ekipmanların gerektiği ve bu ekipmanların doğru kullanım yöntemleri anlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Akreditasyon Eğitim Kampı - Son Dakika

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