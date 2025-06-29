Balıkesir\'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi kırsalında çıkan anız ve ekili alan yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın saatte 50-60 kilometre hızla esmesiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangında kanola ve buğday ekili tarlalar zarar gördü. Dumanları fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 5 araç ve 10 personel ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 araç ve 6 personelden oluşan ekipler, yangına müdahale etti. Yangının ilerlemesini engellemek için çevre mahallelerden gelen traktörler de tarlaları sürerek alevlerin yayılmasını önledi.

Yaklaşık bir saatlik yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - BALIKESİR