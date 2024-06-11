Balıkesir'de araç yangınında huzurevi tehdit altında - Son Dakika
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Balıkesir'de araç yangınında huzurevi tehdit altında

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir aracın yolda çıkan yangını sonucu alevler huzurevini tehdit etti. İtfaiye ekipleri ve orman söndürme araçları yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölü veya yaralı olmaması sevindirdi.

11.06.2024 21:01
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde ana yolda meydana gelen araç yangınında yol kenarında bulunan otlar tutuştu, yükselen alevler huzurevini tehdit etti.

Olay, Karesi'ye bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Bir memura ait gazlı 10 ADA 14 plakalı otomobilin yokuş yukarı çıkarken motor kısmı tutuştu. Çıkan yangın sonrası alev alev yanan araca Balıkesir itfaiyesi müdahale etti. Aracı kullanan ve isminin verilmesini istemeyen vatandaş, "Akşam mesaisi sonrası evime giderken, araç hararet yaptı. Birkaç defa yolda durdum. Arabanın hararet yaptığını anlayınca birinci vites ile yavaş yavaş gitmeye başladım. Huzurevi rampasına gelince araba rampadan çıkmadı. Ben de arabayı geri geri aldım. Emniyetli bir şekilde araç birden alev aldı" dedi.

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı araçlar ile polis ekipleri yangına müdahale ettiler. Kuru otlar rüzgarın da etkisi ile Balıkesir Huzurevi'nin bahçesine sıçradı. İtfaiye ekipleri huzurevi bahçesine girerek yangına müdahale etti. Yangına 110 Orman Söndürme araçları da müdahale ederek, soğutma çalışmalarına katıldı. Mahalle sakinleri ve huzurevinde kalan yaşlı vatandaşlar ise yangını endişe ile izlediler. Yangın söndürüldükten sonra vatandaşlar, itfaiye ekiplerine yol kenarında bulunan otların kesilerek temizlenmesi ricasında bulundu.

Olayda ölü veya yaralı olmaması sevindirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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