Balıkesir'de emniyet ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan denetimde, hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir'de Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı olarak denetim gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 2 gün boyunca yapılan denetimlere 58 ekip ve 130 personel katıldı. Yapılan operasyonel çalışmalar sonucunda; 5-10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası olan 22 şahıs ve 11 hırsızlıktan aranan şahıs olmak üzere toplamda 36 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 25'i çıkarıldıkları adli makamlarca ceza evine gönderildi. - BALIKESİR
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Aranan 25 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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