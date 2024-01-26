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Balıkesir'de Asayiş, Huzur ve Trafik Operasyonu: 3 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş, Huzur ve Trafik Operasyonu: 3 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri gece saatlerinde 278 personelin katılımı ile 'Asayiş, Huzur ve Trafik' operasyonu düzenledi. Ekipler çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı gözaltına alırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Trafik yönünden yapılan uygulamada 50 araç sürücüsüne 139 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir\'de Asayiş, Huzur ve Trafik Operasyonu: 3 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
26.01.2024 - 11:41,
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Balıkesir'de polis ekipleri gece saatlerinde 278 personelin katılımı ile 'Asayiş, Huzur ve Trafik' operasyonu düzenledi. Ekipler çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Trafik yönünden yapılan uygulamada 50 araç sürücüsüne 139 bin 733 lira idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece 20.30-22.00 saatleri arasında "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Mahalle, cadde, sokak, park, bahçe, meydan, metruk yerler, tren garı, otobüs terminali, umuma açık yerler ve trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere merkez ve tüm ilçelerinde 88 ekip, 278 personelin katılımıyla il genelinde yapılan asayiş, trafik ve huzur uygulamasında; 2 bin 346 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet sentetik hap, 0,5 gram metamfetamin, 1 gram esrar ele geçirildi. Polis ekipleri 280 umuma açık yer, park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminal ve muhtelif yerler denetlendi ve kontrol edildi.

Trafik ekipleri polis 50 araç sürücüsüne toplam 139 bin 733 TL tutarında idari para cezası uygulanırken, 9 araç trafikten men edildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla çalışmaların aralıksız devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Asayiş, Huzur ve Trafik Operasyonu: 3 Gözaltı ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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