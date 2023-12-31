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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 6 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 6 Şahıs Gözaltına Alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında, 96 ekip ve 243 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 3 bin 385 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan denetimlerde 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 adet kartuş ele geçirildi. Trafik kontrollerinde ise bin 345 araç denetlendi, 168 araç sürücüsüne toplamda 278 bin 826 TL idari para cezası uygulandı ve 24 araç trafikten men edildi.

Balıkesir\'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 6 Şahıs Gözaltına Alındı
31.12.2023 - 20:26,  Güncelleme: 20:28
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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Asayiş ve Trafik uygulamasına 96 ekip ve 243 personelin katıldı. Uygulamada 3 bin 385 şahsa kimlik sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri ve "Mahalle, Cadde, Sokak, Meydan, Alan gibi Yerler" ile Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere Merkez ve tüm İlçelerin katılımı ile il genelinde 96 ekip 243 personelin katılımıyla yapılan Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamasında; 3 bin 385 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı. 374 Umuma Açık yer, Park, Bahçe, Meydan, Alan, Metruk yerler denetlenmiş ve kontrol edilmiş, 1 şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama Suçundan Adli işlem, 5 şahsa Kumar Oynama suçundan 20.275 TL tutarında idari para cezası, 1 şahsa Kapalı Alanda Tütün Mamülleri Tüketme" suçundan 617 TL tutarında idari para cezası, 1 şahsa Kimlik Bildirmeme suçundan 617 TL tutarında idari para cezası, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 adet kartuş elde edildi. Trafik Yönünden yapılan kontrollerde bin 345 araç denetlenirken, 168 Araç sürücüsüne 278 bin 826 TL tutarında idari para cezası uygulandı ve 24 Araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 6 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de Asayiş ve Trafik Uygulamasında 6 Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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