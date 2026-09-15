Balıkesir'de bir haftada 97 aranan şahıs yakalandı, 7 narkotik şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Balıkesir'de bir haftada 97 aranan şahıs yakalandı, 7 narkotik şüphelisi tutuklandı

Balıkesir\'de bir haftada 97 aranan şahıs yakalandı, 7 narkotik şüphelisi tutuklandı
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Balıkesir'de polisin 7-13 Eylül tarihleri arasındaki çalışmalarında 97 aranan şahıs yakalanırken, narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Kent genelinde 84 bin 350 kişinin sorgulandığı denetimlerde 31 bin 780 araç kontrol edildi, ölümlü trafik kazası yaşanmadı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 97 aranan şahıs yakalanırken, narkotik operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı. Kent genelinde 84 bin 350 kişinin sorgusu yapılırken, trafik ekipleri ise 31 bin 780 aracı denetledi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik 7-13 Eylül 2026 tarihleri arasında kent genelinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ve amirliklerinin çalışmalarında kişilere karşı meydana gelen 311 olaydan 298'i aydınlatıldı. 13 olayın şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmalar sürerken, 466 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Malvarlığına karşı meydana gelen 84 olayın 47'si aydınlatılırken, 37 faili meçhul olayla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi. Bu suçlar kapsamında 57 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Çalışmalarda 8 ruhsatsız tabanca, 302 fişek, 33 ruhsatsız av tüfeği, 111 av tüfeği kartuşu, 5 kurusıkı tabanca, 16 kurusıkı tabanca fişeği, 2 tabanca şarjörü, hassas terazi, 3 kesici-delici alet ve 2 uzun namlulu tüfek fişeği ele geçirildi. Toplam 84 bin 350 kişinin sorgulandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 97 şahıs yakalandı.

Kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheliye işlem

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 olaya müdahale edilirken, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda 20 şişe ve 9,20 litre alkollü içki, 3 alkol likidi, 5 bin 400 boş makaron, 61 bin 780 dolu makaron, 571 paket kaçak sigara, 6,9 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, bir sigara sarma makinesi, 20 elektronik sigara ile 3 bin 475 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 7 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir haftada 54 olaya müdahale etti. Operasyonlarda 72 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

Narkotik çalışmalarında 109 bin 455 adet ecza hap, 154 gram bonzai, 102 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 13 gram skunk, 17 kök kenevir ve 8 bin 540 lira ele geçirildi. Ayrıca 4 Narkorehber seminerinde 300 kişiye uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

FETÖ'den hapis cezası bulunan 3 kişi cezaevine gönderildi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi 11 Eylül'de yakalandı.

Aynı gün, FETÖ/PDY kapsamında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan haklarında 13 yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi daha yakalandı. Yakalanan 3 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

23 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında il merkezinde 14, Burhaniye'de 2, Gönen'de 2 ve İvrindi'de 5 olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Bandırma GÖKSEM'e teslim edildi. Belirtilen tarihler arasında göçmen kaçakçılığı olayının meydana gelmediği bildirildi.

31 bin 780 araç denetlendi

Trafik ekiplerinin bir haftalık çalışmalarında 31 bin 780 araç denetlendi. Kent genelinde ölümlü trafik kazası yaşanmazken, meydana gelen 120 yaralanmalı kazada 175 kişi yaralandı.

Denetimlerde 4 okul servis aracı ve 7 bin 330 motosiklet kontrol edilirken, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına yönelik 3 bin 777 denetim gerçekleştirildi. Alkol denetimleri sonucunda 87 sürücünün ehliyeti iptal edilirken, 681 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Göçmen Kaçakçılığı, Balıkesir, Narkotik, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de bir haftada 97 aranan şahıs yakalandı, 7 narkotik şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de bir haftada 97 aranan şahıs yakalandı, 7 narkotik şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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