Balıkesir'de Bisikletli Polis Ekibi Sahillerde Görev Yapıyor

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı elektrikli bisikletli polis ekibi "Martı Timleri", plaj ve sahillerin güvenliği ile asayişinin sağlanması amacıyla görev yapıyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Timi Amirliği bünyesinde hizmet vermeye başlayan Martı Timleri olarak adlandırılan Bisikletli Polis Ekipleri, eğitimlerinin ardından sahillerde göreve başladı.

"Martı" polis ekibi, 2 ekip olarak özellikle araç trafiğine kapalı Akçay kordonu ve Altınkum plaj bölgesi ile parklarda bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapacak.

Yaz mevsimi boyunca görevlerine devam edecek Martı Timleri, plaj ve sahillerin güvenliğini sağlayacak.

Gökçe Şafak Sofuoğlu, "Türk Polis Teşkilatına bu yenilikçi güncellemesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir güncelleme yenilik bu bizler için, Türk halkı için. Artık bir parkta, bahçede, sokakta sevdiklerimizle beraber dolaşırken vakit geçirmek daha huzurlu, daha kolay olacak. Mutluyuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Martı timlerini sahil bölgelerinden görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Nadir Hakan Ayar, "Bu uygulama bizler için daha güvenli hissettiriyor. Akşam özellikle yaptığımız yürüyüşlerde ya da geç saatlere kaldığımızda herhangi bir polisin burada bulunması bizi mutlu ediyor. Bisikletli polislerin daha hızlı bir şekilde olay yerine intikal edebileceğini düşünüyorum onları gördüğüm zaman. Çünkü insanlar buraya araç girişi yasak olduğu için özellikle sahil gibi yerlerde özellikle onların bu bölgelerde daha rahat hareket edip olaylara daha hızlı bir şekilde ulaşabileceği bizi güvende hissettiriyor" dedi.

Sahillerin artık daha güvenli olduğunu ifade eden Barış Karabudak, "Çok güzel çok süper. Artık sahile geldiğimiz zaman kumsala eşyalarımızı rahat bir şekilde bırakıp denize girebiliyoruz. Yani polis teşkilatının gün geçtikçe ilerlemesi, bu tür uygulamanın olması bizler için çok güzel. Yani sahil kenarlarına polis martı polisleri görmek hoş güzel güven hissettiriyor insanlara. Güvende olduğunu hissediyor insanlar" şeklinde konuştu. - BALIKESİR