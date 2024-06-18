Balıkesir'de Bisikletli Polis Ekibi Sahillerde Görev Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de Bisikletli Polis Ekibi Sahillerde Görev Yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı elektrikli bisikletli polis ekibi olan 'Martı Timleri', plaj ve sahillerin güvenliği ile asayişinin sağlanması amacıyla görev yapıyor. Martı Timleri, özellikle araç trafiğine kapalı bölgelerde bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapacak. Sahillerin güvenliğini sağlayacak olan Martı Timleri, Türk halkı tarafından olumlu karşılanmaktadır.

18.06.2024 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı elektrikli bisikletli polis ekibi "Martı Timleri", plaj ve sahillerin güvenliği ile asayişinin sağlanması amacıyla görev yapıyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Timi Amirliği bünyesinde hizmet vermeye başlayan Martı Timleri olarak adlandırılan Bisikletli Polis Ekipleri, eğitimlerinin ardından sahillerde göreve başladı.

"Martı" polis ekibi, 2 ekip olarak özellikle araç trafiğine kapalı Akçay kordonu ve Altınkum plaj bölgesi ile parklarda bisikletleriyle asayiş ve güvenlik için görev yapacak.

Yaz mevsimi boyunca görevlerine devam edecek Martı Timleri, plaj ve sahillerin güvenliğini sağlayacak.

Gökçe Şafak Sofuoğlu, "Türk Polis Teşkilatına bu yenilikçi güncellemesinden dolayı teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir güncelleme yenilik bu bizler için, Türk halkı için. Artık bir parkta, bahçede, sokakta sevdiklerimizle beraber dolaşırken vakit geçirmek daha huzurlu, daha kolay olacak. Mutluyuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Martı timlerini sahil bölgelerinden görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Nadir Hakan Ayar, "Bu uygulama bizler için daha güvenli hissettiriyor. Akşam özellikle yaptığımız yürüyüşlerde ya da geç saatlere kaldığımızda herhangi bir polisin burada bulunması bizi mutlu ediyor. Bisikletli polislerin daha hızlı bir şekilde olay yerine intikal edebileceğini düşünüyorum onları gördüğüm zaman. Çünkü insanlar buraya araç girişi yasak olduğu için özellikle sahil gibi yerlerde özellikle onların bu bölgelerde daha rahat hareket edip olaylara daha hızlı bir şekilde ulaşabileceği bizi güvende hissettiriyor" dedi.

Sahillerin artık daha güvenli olduğunu ifade eden Barış Karabudak, "Çok güzel çok süper. Artık sahile geldiğimiz zaman kumsala eşyalarımızı rahat bir şekilde bırakıp denize girebiliyoruz. Yani polis teşkilatının gün geçtikçe ilerlemesi, bu tür uygulamanın olması bizler için çok güzel. Yani sahil kenarlarına polis martı polisleri görmek hoş güzel güven hissettiriyor insanlara. Güvende olduğunu hissediyor insanlar" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Bisikletli Polis Ekibi Sahillerde Görev Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark 3 puana yakın
13:13 Tuzla’da yangın Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu Tuzla'da yangın! Alevlerin sardığı fabrikada patlama sesleri duyuldu
12:13 Adalar’da “Azmanbüs“ eylemi hız kesmiyor İmamoğlu’na “İnadından vazgeç“ çağrısı yaptılar Adalar'da "Azmanbüs" eylemi hız kesmiyor! İmamoğlu'na "İnadından vazgeç" çağrısı yaptılar
11:21 Efes Antik Kenti’nde özel davet skandalı Türk vatandaşları içeriye sokmadılar Efes Antik Kenti'nde özel davet skandalı! Türk vatandaşları içeriye sokmadılar
11:04 Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı Bakanlık bayram alışverişinin yoğunlaştığı sektörleri mercek altına aldı
14:26 Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund’da taraftara üçlü çektirdi Milli takımımızın futbol elçisi Yağmur Tanrısensin, Dortmund'da taraftara üçlü çektirdi
13:54 Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı, kızı sevenlerinden dua istedi
12:19 Komşuda yangın faciası Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Komşuda yangın faciası! Alev alev yanan hastanede 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
11:54 Husumetlilerinin evini böyle bastılar Genç adam kanlar içinde kaldı Husumetlilerinin evini böyle bastılar! Genç adam kanlar içinde kaldı
11:48 Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak
11:44 Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor Yunus Emre ve Nagihan Karadere arasında büyük kavga! Hakaret ve tehditler havada uçuşuyor
11:16 Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti Kutsal topraklarda 23 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
10:57 Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat’ın davası ertelendi Telefon görüşmesini ifşa ettiği gerekçesiyle 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat'ın davası ertelendi
10:57 Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu Lekelenmeme hakkı, 1 milyon kişiyi asılsız ihbarlara karşı korudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 14:49:02. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Bisikletli Polis Ekibi Sahillerde Görev Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement