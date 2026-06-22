Balıkesir\'de otluk ve koruluk alanda yangın

Balıkesir'de Dinkçiler Mahallesi'nde, TOKİ Konutları ile Karesi Huzurevi arasında bulunan çam ağaçlarının olduğu koruluk alanda yangın çıktı.

Balıkesir'de akşam saatlerinde otluk alanda başlayan yangın esen şiddetli rüzgarın da etkisi ile TOKİ konutları ve Karesi Huzurevinin bulunduğu çamlık koru alanına sirayet etti. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda personel, yangın aracı, ağır tonajlı iş makinaları ve havadan 2 deniz yangın uçağı ve 1 helikopter ile yangına müdahale edildi. Çıkan yangın mahalle ve huzurevi sakinlerini endişeye sevk etti. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki ağaçlık bölgelere sıçramaması için ekipler havadan ve karadan yoğun çalışmalar devam ederek yangını da kontrol altına aldı. - BALIKESİR