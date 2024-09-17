Balıkesir'de Duyguları İstismar Eden Dilencilere Operasyon - Son Dakika
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Balıkesir'de Duyguları İstismar Eden Dilencilere Operasyon

Balıkesir\'de Duyguları İstismar Eden Dilencilere Operasyon

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi, il genelinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, duyguları istismar ederek para toplayan 26 dilenciyi suçüstü yakaladı. Operasyonda toplam 4 bin 739 TL nakit ve çeşitli malzemelere el konuldu.

17.09.2024 12:33  Güncelleme: 12:37
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından il genelinde yapılan geniş çaplı uygulamada duyguları istismar ettiği iddia edilen dilenciler suçüstü yakalandı. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 26 dilencinin üzerinden çıkan 4 bin 739 TL tutarında para, anahtarlık ve kağıt mendile el konuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde Altıeylül ve Karesi Belediyesi Zabıta Müdürlükleri iş birliğinde il genelinde geniş çaplı dilenci operasyonu düzenlendi. 30 personelin katılımıyla yapılan uygulamada özellikle cami ile hastane önlerinde dini ve insani duyguları istismar eden, "askere gidiyoruz" yalanıyla vatandaşlardan para toplayan dilenciler suçüstü yakalandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na getirilen dilencilerin üzerinden çıkan para ve malzemeler tutanak ile kayıt altına alındı. Yakalanan dilencilere "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde cezai işlem uygulanırken üzerlerinden çıkan 4 bin 739 TL tutarındaki; para, kağıt mendil, tesbih, anahtarlık ve benzeri malzemelere de el konuldu.

"Balıkesir'i daha huzurlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Yapılan uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bülent Mavuk, "Şehir genelinde vatandaşlarımızın huzurunu bozan ve duygularını istismar eden dilencilere karşı kararlı bir şekilde mücadele içerisindeyiz. Bu tür operasyonlarla şehrimizi daha huzurlu bir hale getirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Duyguları İstismar Eden Dilencilere Operasyon - Son Dakika

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