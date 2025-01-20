Balıkesir\'de Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Paniğe Yol Açtı

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Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

20 Ocak 2025 tarihinde, Ocaklar Mahallesi Muhtarı Hasan Öner Sk. No: 16/A adresinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın paniğe yol açtı.

Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erdek Gurup Amirliği'nden iki itfaiye aracı, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'nden bir su tankeri ve Erdek Belediyesi'ne ait bir araçla müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda, binanın 3. katı ve çatısı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar büyük oldu. - BALIKESİR