Balıkesir\'de Elektrik Tellerinden Yangın Paniği

Balıkesir'de aynı anda 3 farklı noktada elektrik tellerinden kaynaklı çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangınlar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağına yakın bir bölgede çıktı. Edinilen bilgilere göre 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Bandırma Transformatör Merkezi'ne ait yüksek gerilim hattında meydana gelen ark sonucu aynı anda 3 farklı noktada yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle alevler hızla büyüyerek bölgedeki büyük saman balyalarını tutuşturdu. Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü arazisi sınırına yakın noktadaki yangına ihbarla bölgeye sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü (Merinos) Müdürlüğü'ne bağlı traktör, kepçe ve su ikmal araçları müdahale etti. Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterdi.

Rüzgarın yön değiştirmesiyle yayılan yangın ekiplerin koordineli ve zamanında müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürerken, geçtiğimiz yıllarda da aynı bölgede benzer şekilde yangın çıktığı öğrenildi. Mahalle sakinleri ise aynı noktada tekrar eden yangınlar nedeniyle tedirgin olurken yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı. - BALIKESİR