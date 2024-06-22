Balıkesir'de Eşini Öldüren Şahıs Kendini Vurdu - Son Dakika
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Balıkesir'de Eşini Öldüren Şahıs Kendini Vurdu

Balıkesir\'de Eşini Öldüren Şahıs Kendini Vurdu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından silahla kendini vurdu. Olay sonucunda şahıs ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

22.06.2024 17:21
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren şahıs, ardından silahla kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Tütüncü Mahallesi'nde C.G. (62) adlı şahıs, tartıştığı eşi M.G.'yi (55) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı tabancayla kendini vuran C.G. ağır yaralandı. Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.G. entübe edildi. Şahsın hayati tehlikesi sürüyor.

Çiftin 2 yıl önce İstanbul'dan Gönen'e geldikleri ve sadece yaz aylarında Gönen'de ikamet ederek bahçe işleri ile meşgul oldukları öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Gönen, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Eşini Öldüren Şahıs Kendini Vurdu - Son Dakika

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