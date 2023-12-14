Balıkesir\'de firari PKK/KCK üyesi yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis tarafından yapılan çalışmada, hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari PKK/KCK üyesi şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Saip Hoca Bulvarı üzerinde yapılan çalışmada; Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masasınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile hakkında aranma kaydının bulunduğu anlaşılan Mehmet K. yakalandı.

Yakalanan şahsın Edremit Zeytinli'de ikamet ettiği öğrenildi. Gerekli işlemler için Burhaniye İlamat ve İnfaz Bürosu'na sevki sağlanan Mehmet K., akabinde Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BALIKESİR