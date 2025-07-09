Balıkesir'de Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulamaları - Son Dakika
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Balıkesir'de Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulamaları

Balıkesir\'de Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulamaları
09.07.2025 11:30
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Balıkesir'de 4 günde yapılan denetimlerde 8 bin kişi sorgulandı, 26 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde geniş kapsamlı Asayiş ve Trafik Huzur Uygulamaları gerçekleştirdi. Toplam 4 ayrı denetim günü boyunca yapılan çalışmalarda binden fazla polis görev alırken, 8 binden fazla şahıs sorgulandı. Yapılan denetimlerde ayrıca 26 aranan şahıs yakalanırken, 66 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, 24 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlere toplamda 409 ekip ve bin 213 personel katıldı. Denetim noktalarında ve umuma açık alanlarda yoğun kontroller gerçekleştiren ekipler, halkın huzurunu bozabilecek şahıs ve olaylara karşı anında müdahale etti.

8 binden fazla şahıs sorgulandı, 26 aranan şahıs yakalandı

Gerçekleştirilen uygulamalarda 8bin 728 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan toplam 26 şahıs yakalandı. Bu şahısların suçları arasında şunlar yer aldı: 9 kişi yoklama kaçağı, 3 kişi dolandırıcılık, 2 kişi hırsızlık, 2 kişi kasten yaralama, 2 kişi basit yaralama, 3 kişi uyuşturucu madde kullanımı ve temini, bir kişi cinsel taciz, 2 kişi aile içi şiddet ve 6284 Sayılı Kanuna muhalefet, bir kişi çekle ilgili karşılıksız işlem.

Uyuşturucu, ruhsatsız silah ve kayıt dışı istihdam

Yapılan denetimlerde 9 şahsa ayrı ayrı uyuşturucu madde (TCK 191), ruhsatsız silah (6136 SKM), kuru sıkı tabanca (5729 SKM) ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma (TCK 179) suçlarından adli işlem yapıldı. Ruhsatsız av tüfeği bulundurulması ve kuru sıkı silah taşınması nedeniyle 2 şahsa ise cezai işlem yapıldı. Ayrıca bazı işyerlerine, konsomatris çalıştırma, tütün mamulü tüketimi, 18 yaş altı müşteri kabulü, SGK bildirim eksikliği ve kimlik bildirimi yapmama gibi nedenlerle idari para cezaları kesildi.

3 bin 860 Araç denetlendi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü trafik polisleri tarafından yapılan kontrollerde ise 3 bin 860 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 359 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 66 araç trafikten men edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, bu tür denetimlerin halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Vatandaşların da şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri çağrısında bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Geniş Kapsamlı Asayiş Uygulamaları - Son Dakika

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