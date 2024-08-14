Balıkesir'de Gönen Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Gönen Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir\'de Gönen Çayı\'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Gönen Çayı'na girerek kaybolan Haluk Trabzonlu'nun (24) cansız bedeni bulundu. Arama-kurtarma çalışmaları sonucunda gencin cesedi 100 metre ileride bulundu.

14.08.2024 10:32  Güncelleme: 10:39
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Balıkesir'de Gönen Çayı'na girerek kaybolan Haluk Trabzonlu'nun (24) cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah devam eden arama-kurtarma çalışmalarında gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Gönen'e bağlı Ortaoba Mahallesi, Karapınar Gönen Çayı mevkisine önceki gün arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Haluk Trabzonlu (24), serinlemek için girdiği Gönen Çayı'nda kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmiş ancak bir sonuca ulaşılamadı. AFAD, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından bu sabah arama-kurtarma çalışmalarına devam edildi. Dalgıçlar tarafından Gönen Çayı boyunca yoğunlaşan arama-kurtarma çalışmaları neticesinde, Haluk Trabzonlu'nun çaya girdiği noktadan 100 metre ileride cansız bedeni bulundu.

Haluk Trabzonlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Gönen Çayı'nda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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