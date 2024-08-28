Balıkesir'de Hayvan Damı Kumarhanesi Operasyonu - Son Dakika
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Balıkesir'de Hayvan Damı Kumarhanesi Operasyonu

Balıkesir\'de Hayvan Damı Kumarhanesi Operasyonu

Balıkesir'de yasa dışı kumarhane işleten 3 şahıs, kırsal bölgede bulunan bir hayvan damını kumarhaneye çevirdi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıslara toplamda 100 bin TL para cezası kesildi.

28.08.2024 14:47
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Balıkesir'de yaklaşık bir ay önce polis ekipleri tarafından yasa dışı işlettikleri 3 kumarhanesi de kapatılan 3 şahıs, kumar oynatmaktan vazgeçmedi. Bu sefer kırsal bölgede bulunan bir hayvan damını kumarhaneye çeviren şahıslar, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Kumar oynatan ve oynayan kişilere toplamda 100 bin TL para cezası kesildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz bir ay içinde il merkezinde tespit edilen ve kumar oynanan 3 kahvehane adli işlem yapılarak faaliyetten men edilmişti. Kumar oyunlarını müşterek şekilde organize eden K.Y., A.İ. ve M.G. isimli şahısların tekrar yakalanmamak için bu sefer jandarma bölgesi olan ve K.Y. isimli şahsa ait olan etrafında herhangi bir yerleşim yeri ve bina bulunmayan boş arazi üzerindeki hayvan damı/sayası içerisindeki bir odayı kumarhaneye çevirip kumar oynattıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün adrese yapılan baskında hayvan damı-sayası olan yapı içerisinde bulunan ve kumarhaneye çevrilen oda içerisindeki yuvarlak masada oturan 8 şahıs kumar oynarken, bu şahısların yanında bulunan 3 kişi ise sıra beklerken suçüstü yakalandı.

Operasyon neticesinde yapılan aramada; kumarda kullanılan 36 bin 525 TL para, bin 100 dolar, 9 deste 106'lı iskambil oyun kağıdı, 80 adet marka-pula el konuldu. Kumar oyunlarını müşterek olarak organize eden K.Y., A.İ. ve M.G. isimli 3 şahıs suçüstü yakalanarak haklarında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

100 bin TL para cezası

Hayvan damında kumar oynayan toplam 11 kişi hakkında her şahıs için kumar oynamak suçu kapsamında 6 bin 425 TL'den toplam 70 bin 675 TL,

kapalı alanda tütün mamullerinin tüketilmesine izin verme suçundan 13 bin 532 TL, alkollü içkilerin arz ambalajını bozmak ve bölmek suretiyle satış ve sunum yapmak suçundan 16 bin 687 TL olmak üzere toplamda 100 bin 894 TL para cezası kesildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen hayvan damı ise mülki amir kararı ile 30 güne kadar süreyle mühürlenerek faaliyetten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Hayvan Damı Kumarhanesi Operasyonu - Son Dakika

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