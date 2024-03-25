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Balıkesir'de hırsızlık kamerada: Kablosuz kulaklığı böyle çaldı

Kulaklığı inceledi, cebine koyup işyerinden ayrıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir işletmeden kablosuz kulaklık çalan şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi. Yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bandırma ilçesi Haydar Çavuş Mahallesi İsmet İnönü caddesi üzerinde bir işletmede hırsızlık olayı meydana geldi. Meydana gelen hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı, işletmeden 1 adet kablosuz kulaklık çalınması üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından incelenen kamera görüntüleri sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın B.G isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Kesinleşmiş hapis cezası olduğu da anlaşılan şüpheli B.G. ikamet ettiği adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.