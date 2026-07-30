Balıkesir'de İki Yangınla Mücadele
Gömeç ve Sındırgı'da orman yangınları devam ediyor, karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde 24 saattir devam eden orman yangını ile mücadele sürerken, bir yangın haberi de Sındırgı ilçesinden geldi. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
Sındırgı ilçesi Gölcük mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken, bölgenin rüzgarlı olması endişeye yol açtı.
Kaynak: İHA
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