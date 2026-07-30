Kara Kartal\'dan şov! Beşiktaş galibiyetle turladı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan maçı Beşiktaş, 2-0 kazandı.

EV SAHİBİ EKİP ETKİLİ BAŞLADI

2. dakikada sağ kanattan çevrilen topa yayın üzerinden Osorio'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

3. dakikada Midtjylland gole yaklaştı. Osorio'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Franculino'nun şutunda meşin yuvarlak yan direkten döndü ve savunma topu uzaklaştırdı.

BU KEZ BEŞİKTAŞ KAÇIRDI

4. dakikada bu kez Beşiktaş net pozisyondan yararlanamadı. Cerny'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Olaitan'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top yakın direk dibinden auta gitti.

BİR DİREK DAHA

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Franculino'nun ayak dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Ev sahibi ekip 54. dakikada 10 kişi kaldı. Midtjylland stoperi Martin Erlic'in Oh'a sert müdahalesinin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BEŞİKTAŞ ARADIĞI GOLÜ BULDU

Beşiktaş, aradığı golü 70. dakikada oyuna yeni giren Milot Rashica ile buldu. Olaitan'ın pasıyla ceza sahasında gol pozisyonuna giren Rashica düzgün bir gol vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

KARA KARTAL'DAN İKİNCİ GOL GECİKMEDİ

Beşiktaş, 74. dakikada penaltı kazandı. İlhan Fakılı uzun topa hareketlendi, ceza sahasında Kristensen'i geçmek üzereyken yerde kaldı, İngiliz hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Orkun Kökçü, sağ ayak içiyle sağ köşeye net vurdu. Kaleci uzandı ancak top ağlara gitti.

BEŞİKTAŞ BİR ÜST TURDA

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, toplam skorda rakibine 3-0 üstünlük kurarak adını UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna yükseldi. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak. Midtjylland ise yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.