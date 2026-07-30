Bayern Münih işi biraz abarttı! Tam 15 gol

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya geldiği 8. Lig temsilcisi Rottach-Egern'i sahadan adeta silerek 15-0 mağlup etti.

BAYERN MUNIH'TEN GOL ŞOV

Bayern Münih’in gol şovuna dönen karşılaşmada skor tabelasını Aleksandar Pavlovic (2), Arijon Ibrahimovic (2), Felipe Chavez (2), Maycon Cardozo (2), Armindo Sieb (2), Bastian Assomo (2), Joao Palhinha ve Joshua Kimmich değiştirdi.

AMATÖR KULÜBE DESTEK JESTİ

Bayern Münih ile Rottach-Egern arasındaki bu özel rekabet, Bavyera ekibinin her yaz Tegernsee gölü kıyısında gerçekleştirdiği kamplara dayanıyor. İki takım arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu hazırlık maçları, Stadion am Birkenmoos stadyumunda âdeta bir festival havasında geçiyor. Maçtan elde edilen tüm bilet ve reklam gelirleri ise Bayern Münih’in bir jesti olarak amatör kulüp Rottach-Egern’in kasasına aktarılıyor.

6 MAÇTA TAM 113 GOL

İki ekip bugüne kadar hazırlık kamplarında 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların tamamında Bayern Münih sahadan galip ayrılırken, toplamda rakip filelere tam 113 gol gönderdi. Rottach-Egern ise bu kulvara sadece 4 gol sığdırabildi.

Tarihteki Rottach-Egern - Bayern Münih arasındaki maç sonuçları: