Balıkesir'de iş makinesi kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

3.Sayfa

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Havran'ın kırsal Kocadağ Mahallesi'nde iş makinesi çalışma sırasında devrildi. Bu sırada iş makinesinin yakınlarında bulunan Fatih Sakar (11) aracın altında kaldı. Kaza sonrasında bölgeye 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada 11 yaşındaki Fatih iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Çocuğun cenazesi Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BALIKESİR