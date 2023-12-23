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Balıkesir'de İşadamı Yavuz Atak Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti - Son Dakika
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Balıkesir'de İşadamı Yavuz Atak Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti

Balıkesirli işadamı sigortacı Yavuz Atak, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazına birçok kişi katıldı.

Balıkesir\'de İşadamı Yavuz Atak Kalp Krizi Sonucu Vefat Etti
23.12.2023 - 14:55,
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Balıkesir'in sevilen işadamı Sigortacı Yavuz Atak evinde geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti. Başarılı işadamının vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

Balıkesirli işadamı sigortacı Yavuz Atak (61) dün akşam evinde istirahat ederken geçirdiği kalp krizi sonrası hayatının kaybetti. Eşi ve çocuklarının 112 Acil sağlık ekiplerini çağırması sonucu gelen 112 Sağlık ekipleri tüm uğraşılarına rağmen Yavuz Atak'ın hayatını kaybettiğini belirtiler. İşadamı Yavuz Atak'ın cenaze namazı Zağnos Paşa camisinde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Başçeşme mezarlığında toprağa verildi. Atak'ın cenaze namazına Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, CHP Karesi İlçe Başkanı Yücel Erişen, işadamları, STK Temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yavuz Atak evli ve 2 çocuk babası idi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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