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Balıkesir'de izinsiz kazı operasyonu: 3 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de izinsiz kazı operasyonu: 3 şahıs suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Operasyonda 109 adet Bizans dönemi sikke, 3 dedektör, çok sayıda kazı malzemesi ve 11 adet patlayıcı madde ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Balıkesir\'de izinsiz kazı operasyonu: 3 şahıs suçüstü yakalandı
12.12.2023 - 17:40,
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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri operasyonda 109 adet Bizans dönemi sikke, 3 dedektör, çok sayıda kazı malzemesi ve 11 adet patlayıcı madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bigadiç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine bölgede yapılan araştırma ve fiziki takip sonucu icra edilen operasyonda; 109 adet Bizans dönemine ait sikke, 11 adet kaya kırıcı el yapımı patlayıcı madde, 3 adet dedektör, 1 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet akü, 7 adet hilti ucu, 30 metre elektrik kablosu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. İzinsiz kazı yapan 3 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Jandarma, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de izinsiz kazı operasyonu: 3 şahıs suçüstü yakalandı - Son Dakika


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