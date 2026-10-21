Balıkesir'de jandarma 270 kişiyi yakaladı, 33'ünün kesinleşmiş hapis cezası var - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarma 270 kişiyi yakaladı, 33'ünün kesinleşmiş hapis cezası var

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Balıkesir\'de jandarma 270 kişiyi yakaladı, 33\'ünün kesinleşmiş hapis cezası var
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Aranan şahısların yakalanması amacıyla geçtiğimiz hafta Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamalarında 270 kişi yakalandı. Kesinleşmiş hapis cezası olan 33 kişinin yanı sıra yakalama kaydı bulunan 139 ve ifadeye yönelik aranan 98 şahıs da yakalandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca suçların azaltılması, önlenmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplam 270 şahıs yakalandı.

Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası 0-5 yıl arasında olan 28, 5-10 yıl arasında olan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalama kaydı bulunan 139 ve ifadeye yönelik aranan 98 şahıs da jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: İHA
BalıkesirYakalamaGüvenlikJandarma3. SayfaAsayişGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de jandarma 270 kişiyi yakaladı, 33'ünün kesinleşmiş hapis cezası var - Son Dakika
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