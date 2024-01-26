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Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 12 Şahsı Gözaltına Aldı - Son Dakika
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Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 12 Şahsı Gözaltına Aldı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Asayiş ve Trafik' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alındı. Ayrıca, trafik uygulamasında bin 952 araç sorgulandı. Emniyet güçleri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Balıkesir\'de Jandarma Ekipleri 12 Şahsı Gözaltına Aldı
26.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 12:44
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Balıkesir'de jandarma ekiplerinin il genelinde 312 personelin katılımı ile yaptıkları 'Asayiş ve Trafik' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alınırken, trafik uygulamasında bin 952 araç sorgulandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 71 ekip ve 312 personelin katılımı ile yapılan 'Önleyici Kolluk Faaliyetleri' kapsamında 4 bin 562 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs gözaltına alındı.

Jandarma Trafik ekiplerinin yaptıkları trafik uygulamasında bin 952 araca sorgulama yapıldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Balıkesir'de Jandarma Ekipleri 12 Şahsı Gözaltına Aldı - Son Dakika
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