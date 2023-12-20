Balıkesir\'de Jandarma Ekipleri 18 Şahsı Gözaltına Aldı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve Trafik uygulamalarında 4 bin 125 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alındı. Jandarma Trafik ekipleri de bin 837 aracı denetledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri; suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadı ile 77 ekip, 249 personelin katılımıyla icra ettikleri Önleyici Kolluk Faaliyetleri kapsamında 4 bin 125 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına aldı. Jandarma trafik ekipleri de bin 837 aracı denetlerken, kayda değer bir aksaklığa rastlanmadığı açıklandı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı. - BALIKESİR