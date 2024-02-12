Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Arama Kaydı Bulunan 61 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Arama Kaydı Bulunan 61 Şahsı Yakaladı

Balıkesir\'de Jandarma Ekipleri Arama Kaydı Bulunan 61 Şahsı Yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsal mahallelerde gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik denetimlerinde arama kaydı bulunan 61 şahsı yakaladı. 2 gün boyunca yapılan denetimlerde 10 bin 909 kişi sorgulanırken, 2 bin 507 araç kontrol edildi. Yakalanan şahıslardan biri adam öldürme suçundan, diğeri ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranıyordu. Jandarma Komutanlığı, suçluların yakalanması için çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

12.02.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Jandarma ekipleri Balıkesir'in kırsal mahallerinde gerçekleştirdikleri asayiş ve trafik denetimlerinde arama kaydı bulunan 61 şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Balıkesir'in kırsal mahallerinde huzur ve güvenliği sağlamak adında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 2 gün boyunca yapılan asayiş denetimlerinde 10 bin 909 şahıs sorgulanırken, jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimde 2 bin 507 araç kontrol edildi.

61 aranan şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş denetimine 147 ekip ve 471 personel katıldı. İl genelinde yapılan denetimde 10 bin 909 şahıs sorgulanırken, aranan 61 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan biri adam öldürme suçundan, bir diğer kişinin ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 10-20 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Balıkesir'de Jandarma Ekipleri Arama Kaydı Bulunan 61 Şahsı Yakaladı - Son Dakika
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