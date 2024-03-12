Balıkesir\'de yapılan denetimde 6 aranan şahıs yakalandı

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Jandarma ekipleri Balıkesir'in kırsalında huzur ve güvenliği sağlayabilmek adına kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 6 aranan şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Balıkesir'in kırsal mahallelerinde vatandaşların huzur ve güvenliğini en üst düzeyde tutabilmek amacıyla geçtiğimiz günlerde 70 ekip ve toplam 232 personelin katılımı ile denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde; 3 bin 248 şahıs sorgusu, 803 araç sorgusu yapıldı, 372 iş yeri kontrol edildi. Denetimde 6 aranan kişi yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı yapılan denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi. - BALIKESİR