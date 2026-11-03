Balıkesir'de jandarma kriminal incelemesi 14 olayı aydınlattı, 15 şüpheli belirlendi - Son Dakika
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Balıkesir'de jandarma kriminal incelemesi 14 olayı aydınlattı, 15 şüpheli belirlendi

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Balıkesir\'de jandarma kriminal incelemesi 14 olayı aydınlattı, 15 şüpheli belirlendi
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttüğü olay yeri inceleme çalışmalarında 14 ayrı olayı aydınlattı. Olay yerlerinden elde edilen bulgular sonucu 15 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ekim ayında yürütülen olay yeri inceleme çalışmaları kapsamında 14 ayrı olay aydınlatıldı. Olay yerlerinden elde edilen veriler sayesinde 15 şüpheli şahsın kimliği tespit edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünce, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde meydana gelen ve Olay Yeri İnceleme Timleri tarafından müdahale edilen olaylara yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yapılan kriminal incelemeler sonucunda 6 hırsızlık, 1 kasten öldürme, 1 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, 1 silahlı tehdit, 2 konut dokunulmazlığını ihlal, 2 ateşli silahla mala zarar verme ve 1 adet 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet olayı olmak üzere toplam 14 olay aydınlatıldı.

15 şüphelinin kimliği belirlendi

Olay yerlerinden elde edilen bulgulr üzerinde yapılan incelemeler sonucunda olayların failleri olduğu değerlendirilen 15 şüpheli şahıs tespit edildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması ve önlenmesi ile suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
BalıkesirJandarmaİnceleme3. SayfaSon Dakika

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