Balıkesir'in körfez ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 15 gram kokain ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 gram kokain, 5 gram kubar esrar, 1 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 8 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de yapılan operasyonda 15 gram kokain ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
60 yaşındaki taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren yabancı uyruklu şüpheli, 'canavarca hisle kasten öldürme' ve 'yağma' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli, İranlı olduğu öğrenildi.
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