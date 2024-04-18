Balıkesir\'de yapılan operasyonda 15 gram kokain ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı

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Balıkesir'in körfez ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 15 gram kokain ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 gram kokain, 5 gram kubar esrar, 1 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 8 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR