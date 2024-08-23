Balıkesir'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonunda 8 Şahıs Gözaltına Alındı

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Balıkesir il genelinde Kom polis ekiplerinin yaptığı kaçak tütün ve kaçak sigara operasyonlarında 8 şahıs gözaltına alınırken, 91 bin 832 dolu makaron, sigara sarma makinesi, çok sayıda kaçak sigara, kıyılmış tütün, nargile tütünü, 1 adet tabanca ve 37 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ekipleri il genelinde yaptıkları kaçak sigara ve kaçak tütün operasyonlarında; 91 bin 832 adet doldurulmuş makaron, 75 bin 400 adet boş makaron, 500 adet şeffaf kilitli poşet, 12 adet sigara sarma makinesi, kıyılmış tütün, 1 adet tabanca, 37 fişek, 2 adet hava kompresörü, 5 adet elektronik sigara, 15 adet elektronik sigara likiti, 10 adet elektronik sigara filtresi, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 11,5 kg açık nargile tütünü, 63 adet 50gr'lık nargile tütünü, 195,5 kg kıyılmış tütün ele geçirirken, 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemlere devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR