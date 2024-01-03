Balıkesir\'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 44 Gözaltı, 5 Tutuklama

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 44 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Jandarma ekipleri 2 bin 897 litra kaçak içki, uyuşturucu madde ve suçta kullanılan 1 araç ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığın ekipleri son 1 haftada arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Mülki il sınırları içerisinde bulunan Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara ve Savaştepe ilçelerinde meydana gelen 33 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 44 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyonel faaliyette; 125 gram kubar esrar, 15 gram mariana, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 8 gram kokain, 4 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 12 adet uyuşturucu kullanma aparat, 2 bin 897 litre kaçak sahte içki, 60 litre alkol aroması, 36 adet alkol kiti, 2 adet eski eser, 1 adet dedektör, 24 adet fişek ve1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi. Jandarma ekipleri olaylara karışan 44 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı ve adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. - BALIKESİR