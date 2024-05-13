Balıkesir\'de Jandarma Operasyonu: 57 Şahıs Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de, Jandarma ekipleri 9 ilçede gerçekleştirdiği kaçakçılık ve organize suç operasyonlarında 57 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı geçtiğimiz bir haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar neticesinde Balıkesir'in Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Savaştepe, Susurluk ilçelerinde operasyon düzenledi. 9 ilçede 34 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 57 şahsın ev ve araçlarına yönelik yapılan operasyonda; 119 gram metamfetamin, 71 gram kubar esrar, 53 sentetik uyuşturucu hap, 26 captagon uyuşturucu hap, bir hassas terazi, 3 esrar öğütme aparatı, 16 uyuşturucu kullanma aparatı, bir tabanca, bir av tüfeği, 2 adet fişek, 25 litre kaçak alkol, 7 adet kazı malzemesi, 4 kesici alet ve bir dijital materyal (cep telefonu) ele geçirildi. Olaylara karışan 57 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR