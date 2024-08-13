Balıkesir'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu

3.Sayfa

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik istihbari çalışmalar sonucunda geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Marmara ve Sındırgı ilçelerinde meydana gelen 28 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 40 şüpheliye ait evler, eklentiler ve araçlar hedef alındı.

Operasyon kapsamında 575 gram kubar esrar, 180 kök kenevir bitkisi, 12 adet sentetik uyuşturucu hap, 9 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 49 litre kaçak alkol, 56 adet tarihi eser ve 89 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Ayrıca, 14 adet can yeleği ve 3 adet suçta kullanılan araç bulundu, 22 düzensiz göçmen yakalandı. Olaylara karışan 40 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması ve önlenmesi ile suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirtti. - BALIKESİR